الرئيس يترأس اجتماعا لمتابعة التطورات الأخيرة

رام الله/سما/

ترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة المنبثقة عن القيادة الفلسطينية لمتابعة التطورات الأخيرة، على ضوء الاتصالات الهامة الجارية مع الأشقاء العرب والجانبين الأميركي والإسرائيلي.

ووضع الرئيس الحضور في صورة آخر التطورات المتعلقة بهذه الاتصالات.

وأكد الجميع الحفاظ على حقوق شعبنا والتمسك بالثوابت الوطنية، وعلى ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب، وفتح افق سياسي وصولا الى انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدين بصمود أبناء شعبنا في كل مكان.