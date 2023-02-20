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نجل نتنياهو يتهم "الشاباك" بالتورط في محاولة انقلاب ضد والده

الإثنين 20 فبراير 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل نتنياهو يتهم "الشاباك" بالتورط في محاولة انقلاب ضد والده



القدس المحتلة/سما/

اتهم يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جهاز الأمن العام (الشاباك)، بالتورط في محاولة انقلاب ضد والده.


ودعا يائير نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق، قائلا إن "هؤلاء الأشخاص يجب أن يحاكموا ويسجنوا لسنوات عديدة"، وفق موقع "واللا" العبري.


وشارك يائير على تويتر تغريدة للصحفي إيلي تسيبوري المعروف بتأييده لنتنياهو، اتهم فيها سائقي موكب رئيس الوزراء بالعمل كمصدر صحفي للإعلامي "بن كسبيت"، المعروف بمعارضته لـنتنياهو.

وكتب تسيبوري أن السائقين "أعضاء في الشاباك، لذا فإن تقديم أي معلومات من قبلهم يعتبر جريمة جنائية".


وعلق نجل نتنياهو، بالقول: "الشاباك متورط في انقلاب ضد رئيس الوزراء (يجب تشكيل) لجنة تحقيق الآن! يجب محاكمة هؤلاء الناس وإيداعهم السجن لسنوات عديدة".


 

#نتنياهو

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