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إسرائيل : 49% من ناخبي الليكود يؤيدون وقف خطة الإصلاح القضائي

الأحد 19 فبراير 2023 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل : 49% من ناخبي الليكود يؤيدون وقف خطة الإصلاح القضائي



القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع للرأي أجرته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، أن 49% من ناخبي حزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو، أعربوا عن تأييدهم لوقف الخطة الحكومية، واللجوء إلى الحوار مع المعارضة بزعامة يائير لابيد.

فيما قال 36% من ناخبي "الليكود"، إنهم يؤيديون المضي قدما في خطة الإصلاح القضائي دون حلول وسط مع المعارضة، بينما قال 15% من ناخبي الحزب الممثل بـ 32 مقعدا بالكنيست من أصل 120، إنهم لم يحددوا موقفهم بعد.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن المئات انطلقوا في مظاهرة لليمين في القدس ضد الإصلاح القضائي، ودعوا إلى قبول مبادرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحوار بين الحكومة والمعارضة بشأن الخطة المثيرة للجدل.

وخلال التظاهرة، تحدث الرئيس السابلق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يورام كوهين قائلا إن "الغرض من الإصلاح القضائي المقترح ليس تحسين النظام القضائي بل تحييده".

وأضاف كوهين: "أنبياء إسرائيل حذروا مرارا وتكرارا من الفساد وإيذاء الضعفاء وطالبوا بالعدالة. أشعر بخيبة أمل لأنه لم يعد هناك حاخامات وشخصيات عامة من اليمين، يتحفظون علنا على الزعماء الذين يتصرفون بطريقة معيبة أخلاقيا ومخالفة للقانون".

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