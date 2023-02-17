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إنطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس

السبت 18 فبراير 2023 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنطلاق عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس



نابلس / سما /

انطلقت، اليوم السبت، عملية اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس في مدرسة الكندي، التي يشارك فيها 3074 ناخباً.

وفتحت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحا، لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية من أصل  20 مرشحا على ان تغلق في تمام الساعة 6:30 مساء.

وبإجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس، يستكمل برنامج  انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية التي أجريت لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن.

وتأسست الغرفة التجارية عام 1943، لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

يشار إلى أن الانتخابات أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.

#نابلس #غرفة تجارة نابلس

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