نتنياهو يتعهد لسموتريتش بنقل صلاحياته.. بن غفير: هذه الحكومة لن تستمر

القدس المحتلة/سما/

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزعيم حزب "الصهيونية الدينية" ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بنقل صلاحياته كوزير في وزارة الجيش بأسرع وقت ممكن، وفق ما أورد تقرير لموقع "والا" العبري.

ويأتي ذلك على إثر خلافات حادة اندلعت، الأربعاء، بين سموتريتش ووزير الجيش يوآف غالانت عقب إخلاء الجيش الإسرائيلي لمزارع "وادي شيلو" الاستيطانية غير القانونية، تنفيذاً لأمر قضائي صادر عن المحكمة العليا.

وأصدر سموتريتش وبموجب صلاحياته أمراً كتابياً بوقف الإخلاء، في حين أصر غالانت على تنفيذ الأمر، وهي الحادثة الثانية بين الوزيرين، حيث سبق وأن تم تجاهل أوامر سموتريتش في حادثة مماثلة وقعت الشهر الماضي.

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر سياسية قولها إن "نتنياهو تحدث إلى سموتريتش عقب تنفيذ أمر الإخلاء وأكد له أن الصلاحيات الخاصة به في وزارة الدفاع ستنقل إليه في أسرع وقت ممكن، وفق الاتفاق الائتلافي.

وبموجب الاتفاقيات، يشغل سموتريتش منصبي وزير المالية ووزير ثان في وزارة الدفاع، وحصل على مسؤوليات في أجهزة أمنية تابعة للجيش الإسرائيلي، بحيث يكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية، وعن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت المصادر السياسية أن "نتنياهو أبلغ سموتريتش أن حادثة إخلاء مزارع وادي شيلو الاستيطانية انتهت"، في إشارة إلى أن حادثة إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية لن تتكرر، وفق الموقع العبري.

وأصدر نتنياهو تعليمات بوقف أمر الإخلاء بعد انتقادات حادة وجهها سموتريتش له ولوزير الدفاع، فيما استأنف الجيش الإسرائيلي لاحقاً إخلاء المزارع، الأمر الذي يشير إلى توصل رئيس الوزراء لاتفاق مع سموتريتش بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، اتهم سموتريتش نتنياهو بالتباطؤ في نقل الصلاحيات الممنوحة له في وزارة الدفاع، قائلاً: إن "إنكار وزير الدفاع غالانت للاتفاق الائتلافي وتباطؤ رئيس الوزراء في هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السماح له بالاستمرار".



وأضاف سموتريتش، عبر "تويتر": "هذا بند يعرف الجميع أنه محوري لاتفاقنا وأساس وجود الائتلاف"، متابعاً: "أطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنقل الصلاحيات الخاصة بي على الفور".

ودعا سموتريتش، في حينه، غالانت للاستقالة من منصبه، قائلاً: "يبدو أن وزير الدفاع لديه مشكلة في تطبيق الاتفاق الائتلافي، وأنا مقتنع بأن هناك كثيرين في حزب الليكود يسعدون بأن يشغلوا منصبه في وزارة الدفاع".

كما هاجم وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، نتنياهو بسبب ذات الحادثة، قائلاً، عبر "تويتر": "لم ننضم إلى الحكومة ليحدث هذا، انضممنا للحكومة بناءً على وعد رئيس الوزراء بأنها ستكون حكومة يمينية بالكامل".

وأضاف بن غفير: "سياسة الحكومة بشكلها الحالي لا يمكن أن تستمر"، مؤكداً أنه سيطالب خلال الاجتماع المقبل الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ كافة بنود الاتفاقيات الائتلافية.