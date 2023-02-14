"إسرائيل" تتهم السلطة والرئيس عباس بالتحريض على العمليات

القدس المحتلة/سما/

في خطوة استباقية لمحاولة الفلسطينيين الحصول على قرار أو بيان إدانة للاعتداءات الإسرائيلية، من مجلس الأمن، وزع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الثلاثاء، رسائل على الدول الأعضاء في المجلس، اتهم فيها السلطة الفلسطينية بالتحريض مما تسبب بمقتل 11 إسرائيليا في سلسلة عمليات نفذها فلسطينيون مؤخرا.

وذكرت المواقع العبرية، أن إردان شرح في الرسائل سلسلة الهجمات القاتلة في الأسبوعين الماضيين، والتي أودت بحياة 11 إسرائيليا، وادعى إردان في الرسالة أن الهجمات تتم نتيجة التحريض على "الإرهاب" ودعمه من جانب السلطة الفلسطينية، بما في ذلك من جانب رئيس السلطة "أبو مازن"، وسياسة دعم "الإرهابيين" وعائلاتهم.



وطالب إردان مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة "الإرهاب" بشكل لا لبس فيه ووقف التحريض الفلسطيني.