"إسرائيل" تنقل رسالة إلى واشنطن بشأن المستوطنات.. والسلطة تتحرك

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن رسالة نقلتها إسرائيل إلى الادارة الأمريكية حول الترويج لشرعنة البؤر الإستيطانية.

وبحسب القناة 13 العبرية فان كبار المسؤولين الإسرائيليين نقلوا رسالة إلى الإدارة الأميركية مفادها أنه لن يتم الترويج لشرعنة أي بؤر استيطانية جديدة إلا في حالة وقعت هجمات مماثلة كتلك التي أدت لقتل العديد من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة.

وأشارت القناة إلى أن المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي "الكابنيت"، كان من المفترض أن يشرعن 14 بؤرة استيطانية ، إلا أنه بعد مناقشة جرت مع الإدارة الأميركية تقرر الموافقة على 9 فقط، لافتة إلى أن الولايات المتحدة أصرت على تقليص عدد البؤر الاستيطانية ومواقع تلك المستوطنات التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة وليست معزولة.

وأضافت القناة:" تقدر إسرائيل، أن السلطة الفلسطينية ستقدم قرارًا ضدها إلى مجلس الأمن يدين الخطوات الإسرائيلية الأخيرة.

وكشف موقع "واللا" العبري، مساء اليوم عن اتصالات تجريها السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بالاستيطان.

ونقل الموقع العبري، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار قولهم: "إنّ السلطة الفلسطينية تُجري اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل طرح تصويت ضد قرارات "الكابينت" بشأن توسيع المستوطنات.



وأضاف الموقع العبري: "أنّ مسؤولين إسرائيليين يقدرون أنّ السلطة ستنجح على الأرجح في تجنيد 9 من أعضاء مجلس الأمن للتصويت".



وتابع الموقع: "إنّ سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ومسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية على اتصال بالإدارة الأمريكية للتأكد من أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض الفيتو ضد أي قرار يُطرح للتصويت".