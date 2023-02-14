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الرئيس عباس يستقبل وفدا برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبي

الثلاثاء 14 فبراير 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل وفدا برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الليبي



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد اتحاد الغرف التجارية الليبي، بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي.

ورحب الرئيس بالوفد في فلسطين، كما رحب بمذكرة التفاهم بين اتحادات الغرف التجارية في البلدين الشقيقين، مؤكدا أهميتها في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يساهم في دعم صمود شعبنا وتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والليبي.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء الوفد استعدادهم لتعزيز التبادل التجاري مع فلسطين، وتقديم جميع التسهيلات للمنتجات الفلسطينية، مشددين على أهمية مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها.

كما أكدوا وقوف ليبيا، قيادة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في نضاله المشروع لنيل حريته وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية عمر هاشم وقع في وقت سابق اليوم مع نظيره الليبي محمد الرعيض مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الاستثمار وإقامة ملتقيات اقتصادية، والترويج لمنتجات كلا البلدين، وتقديم المشاريع الاقتصادية بين البلدين إلى الجهات الحكومية.

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