إصابة خطيرة في طوباس.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت تلك القوات، العديد من المناطق منها مخيم الفارعة في طوباس شمال الضفة الغربية، حيث شهدت مواجهات ما أدى لإصابة شاب بجروح خطيرة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر باسل الحمامي، والشبان مهند الكعبي، وعماد البط، وحسن تفاحة، بعد اقتحام واسع تركز في حي الضاحية من مخيم عسكر الجديدـ، وحي المخفية، وشارع عصيرة.

وفي البيرة، اعتقل توفيق البواب، ومحمد مطرية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي الخليل، اعتقل عبدالله البو من حلحول، وعيسى أبو قنيطة من يطا.

وفي القدس اعتقل الشاب مصطفى أبو عبيد بعد مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، عدة مناطق منها جنين وطولكرم، وداهمت العديد من المنازل في محاولة منها لاعتقال العديد من المواطنين بينهم نشطاء في فصائل فلسطينية.

وخلال عملية عسكرية لها في منطقة السيلة الحارثية في جنين، صادرت كاميرات لمحال تجارية ومنازل في محاولة منها للبحث عن خلية أطلقت النار تجاه قوة عسكرية عند بؤرة حومش الليلة الماضية.