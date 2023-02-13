  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة خطيرة في طوباس.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

الثلاثاء 14 فبراير 2023 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خطيرة في طوباس.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس



رام الله / سما /

 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت تلك القوات، العديد من المناطق منها مخيم الفارعة في طوباس شمال الضفة الغربية، حيث شهدت مواجهات ما أدى لإصابة شاب بجروح خطيرة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المحرر باسل الحمامي، والشبان مهند الكعبي، وعماد البط، وحسن تفاحة، بعد اقتحام واسع تركز في حي الضاحية من مخيم عسكر الجديدـ، وحي المخفية، وشارع عصيرة.

وفي البيرة، اعتقل توفيق البواب، ومحمد مطرية بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي الخليل، اعتقل عبدالله البو من حلحول، وعيسى أبو قنيطة من يطا.

وفي القدس اعتقل الشاب مصطفى أبو عبيد بعد مداهمة منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، عدة مناطق منها جنين وطولكرم، وداهمت العديد من المنازل في محاولة منها لاعتقال العديد من المواطنين بينهم نشطاء في فصائل فلسطينية.

وخلال عملية عسكرية لها في منطقة السيلة الحارثية في جنين، صادرت كاميرات لمحال تجارية ومنازل في محاولة منها للبحث عن خلية أطلقت النار تجاه قوة عسكرية عند بؤرة حومش الليلة الماضية.

الأكثر قراءة اليوم

"أغلق حساب مهم الليلة".. من هما منفذا عملية "شافي شمرون"؟

صحيفة إيرانية: مقتل ضابطين إسرائيليين ردا على هجوم أصفهان

"لوفيغارو": فرنسا تبحث عن خليفة للرئيس عباس

باع أرضه ليشتري سلاحاً.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للشهيد أبو علي

فيديو: إصابة مستوطن بعملية طعن في القدس

صحيفة عبرية: ما يجري في الضفة انتفاضة ثالثة أم انهيار استراتيجية "السلام الاقتصادي"؟

الاحتلال يتهم شابين من تل السبع ببيع أسلحة وذخيرة لـ"الجهاد الإسلامي"

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول مباحثات التهدئة التي تقودها القاهرة مع حماس

واشنطن تعارض شرعنة بؤر استيطانية بالضفة.. "إسرائيل": لم نتفاجأ.. مجرد اختلافات في الرأي

photo_2023-02-13_18-57-35

عقب عمليتي الطعن.. مواجهات واعتقالات في شعفاط (صور وفيديو)

photo_2023-02-13_18-39-46

ردود الفعل الإسرائيلية على عمليتي الطعن في القدس

بالفيديو والصور: مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية طعن عند حاجز شعفاط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم