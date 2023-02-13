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عرين الأسود وكتيبة نابلس تنشران مشاهد من استهدافهم لقوات الاحتلال

الإثنين 13 فبراير 2023 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عرين الأسود وكتيبة نابلس تنشران مشاهد من استهدافهم لقوات الاحتلال



نابلس/سما/

نشرت مجموعة "عــرين الأســود" و"سرايا القدس -كتيبة نابلس"، مساء الإثنين مشاهد من تنفيذ مقاتليهم عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وقالت مجموعة عرين الأسود: "ثوثيق جديد.. ضمن العمليات البطولية التي تنفذها مجموعات عرين الأسود الباسلة، لحظة إطلاق النار بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك على مواقع وبؤر إستيطانية يوم الجمعة ٢٠٢٣/٢/١٠".

فيما نشرت سرايا القدس - كتيبة نابلس مشاهد من استهداف «شاحنة تُقل قوات خاصة صهيونية» خلال اقتحام مدينة نابلس واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر، بتاريخ 13/فبراير/2023م

ونشرت أيضا مشاهد من تفجير عبوة محلية الصنع «بجيب عسكري» خلال اقتحام مدينة نابلس بتاريخ 13/فبراير/2023م.

#عرين الاسود #سرايا القدس كتيبة نابلس

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