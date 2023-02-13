عرين الأسود وكتيبة نابلس تنشران مشاهد من استهدافهم لقوات الاحتلال

نابلس/سما/

نشرت مجموعة "عــرين الأســود" و"سرايا القدس -كتيبة نابلس"، مساء الإثنين مشاهد من تنفيذ مقاتليهم عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مجموعة عرين الأسود: "ثوثيق جديد.. ضمن العمليات البطولية التي تنفذها مجموعات عرين الأسود الباسلة، لحظة إطلاق النار بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك على مواقع وبؤر إستيطانية يوم الجمعة ٢٠٢٣/٢/١٠".

فيما نشرت سرايا القدس - كتيبة نابلس مشاهد من استهداف «شاحنة تُقل قوات خاصة صهيونية» خلال اقتحام مدينة نابلس واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر، بتاريخ 13/فبراير/2023م

ونشرت أيضا مشاهد من تفجير عبوة محلية الصنع «بجيب عسكري» خلال اقتحام مدينة نابلس بتاريخ 13/فبراير/2023م.