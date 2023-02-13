فيديو.. برشلونة يعود من أرض فياريال بانتصارٍ ثمين في الدوري الإسباني

تمكن فريق برشلونة من الفوز على مُنافسه ومُضيفه فياريال بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب لاسيراميكا قد انتهت بهدفٍ كتالوني وحيد سجله بيدري في الدقيقة 18.

وجاء الهدف تتويجاً لسلسلة تمريرات قصيرة من نجوم الكتلان، وانتهت السلسلة بتبادلٍ راقٍ للكرة بين ليفاندوفسكي وبيدري الذي أسكنها الشباك بمهاراة كبيرة.

وحاول لاعبو فياريال إدراك التعادل على أقل تقدير، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، وفشل لاعبو برشلونة في مُضاعفة النتيجة رغم مُحاولات رافينيا المُستمرة قبل خروجه في الدقيقة 80 وشارك فيران توريس بديلاً عنه.

وسجل النجم النيجيري شكويزي هدفاً لفياريال في الدقيقة 90، ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل في لعبة الهدف.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط للنقطة رقم 56، وذلك بفارق 11 نقطة كاملة عن الوصيف ريال مدريد الذي لعب مُباراةً أقل.

وتجمد رصيد فياريال عند النقطة 31 يحتل بهم الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب.

وسيلعب برشلونة المُباراة المُقبلة له في الليجا ضد قادش على أرض كامب نو يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب فياريال مع مايوركا على أرض الأخير يوم السبت.