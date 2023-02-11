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فيديو.. "الأخضر" يواصل الصدارة ويقترب من اللقب .. واشتعال المنافسة في الأولى

الأحد 12 فبراير 2023 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "الأخضر" يواصل الصدارة ويقترب من اللقب .. واشتعال المنافسة في الأولى



غزة / سما /

عزز خدمات رفح صدارته للدوري الممتاز بفوز جديد على شباب جباليا (1-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من البطولة.

سجل هدف الخدمات، محمد الجرمي (80)، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد شباب جباليا عند 23 نقطة في المركز السادس.

دوري الدرجة الأولى 

واكتسح خدمات الشاطئ ضيفه أهلي النصيرات (0/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري الدرجة الأولى.

وسجل رباعية "البحرية"، إياد النبريص "بالخطأ في مرمى فريقه (32)، ومحمد أبو عودة (62)، وسليمان العبيد (65)، وبلال النمنم (88).

وبهذا الفوز رفع "البحرية" رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد أهلي النصيرات عند 16 نقطة في المركز العاشر.

خدمات البريج (0) _ المجمع الإسلامي (1)

وخطف المجمع الإسلامي انتصارً مهماً من أمام مضيفه خدمات البريج (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

ويدين المجمع بفوزه إلى لاعبه يوسف شلدان، والذي سجل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة (75).

وبهذا الانتصار رفع المجمع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع، وتجمد رصيد البريج عند 22 نقطة بالترتيب الثامن.

نماء (1) _ الأقصى (1)

وتعادل نماء نمع ضيفه الأقصى (1/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بيت حانون شمال القطاع.

وتقدم نماء عبر محمد القاضي (27)، قبل أن يرد عليه الأقصى عبر عزالدين العرور (42).

وبهذا التعادل رفع نماء رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، والصدارة "مؤقتًا" ووصل رصيد الأقصى إلى 14 نقطة بالمركز 11، وقبل الأخير.

خدمات خانيونس (0) _ الأمل (0)

واحتكم خدمات خانيونس للتعادل جاره الأمل (0/0)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد خانيونس جنوب القطاع،

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد خدمات خانيونس إلى 28 نقطة في المركز الخامس، ووصل رصيد الأمل إلى 22 نقطة بالترتيب السابع، وبفارق الأهداف أمام خدمات البريج.

#خدمات رفح #الممتازة #الدرجة الاولى #شباب جباليا

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