عرين الأسود تتوعد جنود الاحتلال بضرب أعناقهم

نابلس/سما/

توعدت مجموعات عرين الأسود في نابلس، جنود الاحتلال الإسرائيلي بضرب أعناقهم والدعس على رؤوسهم، داعية الشعب الفلسطيني إلى نبذ الخلافات العشائرية والحزبية ورص الصفوف والوقوف لاشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال.

وقالت العرين في بيان صدر عنها مساء اليوم السبت: "تمخّضت حكومة الإحتلال فولدت اسوأ من وجوه قيادتهم ، إفرازات صهيونية بحتة و مقززة وفي مقدمتها بن غفير الوجه الحقيقي للصهيونية العالمية .

وأضافت "يقف بن غفير ليلوّح بتهديداته ومن خلفه حكومة الأرعن نتنياهو بالتضييق على ابناء شعبنا الفلسطيني وشن عمليات عسكرية واسعة في كل المناطق . ورسالتنا لهم :- تقدموا فنحن في شوقٍ كبير لملاقاتكم ومتعطشين جداً لضرب اعناقكم والدعس على رؤوس جنودكم الجبناء .

وفي رسالة لحكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قالت المجموعات: "هذا وعدٌ منا يا حكومة الجرذان ، ستجدون عرين الأسود في العيساوية ، وفي الطور و جبل المكبر وفي سلوان ، في ابو ديس والعيزرية وعناتا ومخيم شعفاط وحزما وبيت لحم ، سيخرج أسودنا من عرين مخيم الدهيشة وقلنديا والجلزون.

وأردفت: "فخلايا العرين ممتدة من جبال النار لجبال الخليل ورام الله وبيت لحم وقلقيلية واريحا وطولكرم وسلفيت وفي جنين القسام وطوباس، قلنا لكم يا دولة الاحتلال بأنكم ستجدوننا في عقر داركم ، فأسودنا في يافا وحيفا وعكا واللد والرملة وعارة والناصرة وأم الفحم والنقب سيخرجون لكم ضاربين موجعين هادمين لأمنكم وأمانكم .



وواصلت "لأجل ما مضى اليه العزيزي والحوح والفاروق والعموري والزبيدي وعلقم والتميمي وقراقع وخازم وحمارشة وابو ليلى وصوف وكل من لبى نداء الجهاد سنمضي لله رافعين راية التوحيد عاقدين النية أن نلاقيه جل في علاه كما أراد لنا أن نكون أسود الله لا نخشى الردى .



ووجهت العرين رسالة لابناء شعبنا الفلسطيني المجاهد قائلة:- "كلنا ثقة بكم فلتشعلوا الأرض لهيباً تحت أقدام الصهاينة وندعوكم لنبذ الخلافات العشائرية والحزبية ورص الصفوف والوقوف سداً منيعاً أمام هذه الحكومة الغوغائية الهوجاء التي فقدت أمن مواطنيها منذ أن تولّت مسؤوليتها بقيادة دولة الإحتلال ، لقد كان لأبطالنا في كل الميادين بالغ الأثر في إضعاف هذه الحكومة .

ووجهت العرين التحية لأبطال القدس حُماة الحرم وأسود الله في كل شبر من أرض فلسطين ،وللشهيد حسن قراقع ذلك الأسد الهصور الذي خطّط وانتظر وتمكّن ، فنفّذ وضرب وأوجع .



