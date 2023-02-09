ردود فعل إسرائيلية على إطلاق صاروخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف

القدس المحتلة/سما/

عقب سياسيون ومراسلون عسكريون إسرائيليون، على إطلاق صاورخ من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم.

وقال تال ليف رام المراسل العسكري لصحيفة معاريف العبرية: "انقلبت الأمور خلال الـ 3 أسابيع الماضية، حيث يتم إطلاق صاروخ واحد على الأقل في الأسبوع من قطاع غزة.

وذكر المراسل العسكري لـ يديعوت يوسي هيوشع:" بعد اعتراض صاروخ من القبة هناك فرصة جديدة لتقويض قدرات حماس العسكرية، لكن يجب أن يبقى التركيز على القدس والضفة الغربية.

وتعليقا على إطلاق صاروخ من غزة سخر متان تسوري مراسل صحيفة يديعوت أحرنوت من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير حين أعلن أمس عن شن عملية عسكرية "السور الواقي2" على شرقي القدس ابتداء من يوم الأحد المقبل ردا على عملية الدهس في القدس المحتلة والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة آخرين بجروح.



وقال: "بعد إطلاق الصاروخ على ناحال عوز - متى سنسمع عبارة "قررنا شن عملية حارس الأسوار 2 اعتبارا من يوم الأحد"؟.

وسخر أيضا شاي ليفي مراسل القناة 12 من بن غفير قائلا: "القدس "سور واقي 2" - غزة "سور واقي 3" - لبنان "سور واقي 4".

من جهته صرح رئيس المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق يائير لابيد: "بعد 24 ساعة من عملية الدهس، وبعد إطلاق صواريخ قبل قليل نحو مستوطنات الجنوب، ماذا يفعل قادة الائتلاف؟ منشغلون في المشاكل القانونية لنتنياهو.

وأضاف: "هذا يوضح أن رئيس الحكومة المتهم والوزراء المجرمين المدانين لا يمكنهم الاستمرار في خدمة البلاد.