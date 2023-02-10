لماذا لا يستطيع الاحتلال هدم منزل منفذ عملية القدس؟

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلطات الاحتلال لا تستطيع هدم منزل الشهيد خالد قراقع منفذ عملية الدهس في القدس المحتلة، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة آخرين بعضهم بحالة حرجة.

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: المنزل الذي أردنا إغلاقه وتدميره لمنفذ عملية الدهس بالقدس تبين أنه ليس مملوكًا له بل يعيش فيه بالإيجار ولا يمكن هدمه.

يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد قرر عقب العملية بإغلاق منزل عائلة منفذ العملية تمهيدًا لهدمه، كما ورد من مكتبه.

فيما شكر إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء على تبني سياسته لإغلاق منزل المنفذ في أسرع وقت ممكن

وقال بن غفير:" أصدرت تعليماتي للشرطة بوضع حواجز حول العيسوية واعتقال واحد تلو الآخر ووقف أي مركبة.

واضاف "كنت أرغب في فرض إغلاق كامل ولكن هناك قانون، أسعى لإقرار عقوبة الإعدام على المنفذين، وفي الأسبوع المقبل أجري مناقشة حول قانون السلاح، يجب أن نتصرف بحزم لحماية المستوطنين".

بينما اعتقلت الشرطة 10 من أفراد عائلة منفذ العملية في القدس، بينهم زوجته، ووالديه، وشقيقه.