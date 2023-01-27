الاحتلال يقرر هدم منزلي الأسير يونس هيلان والشهيد محمد صوف

القدس المحتلة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأربعاء، هدم منزل الأسير يونس هيلان (19 عاما)، ومنزل الشهيد محمد صوف (18 عاما)، اللذان ينسب لهما تنفيذ عمليتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، وقع على أمري هدم منزلي الفلسطينيين اللذين نفذا عمليتي في المنطقة الصناعية في مستوطنة "أريئيل" وفي بلدة الفندق شرق مدينة قلقيلية.

ذكر أن الأسير هيلان من قرية حجة، التي تقع بين مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة، وينسب له الاحتلال تنفيذ عملية طعن في بلدة الفندق في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل مستوطن متأثرا بإصابته.

والشهيد محمد مراد صوف من سكان بلدة حارس قضاء سلفيت، وينسب له الاحتلال تنفيذ عملية طعن ودهس في المنطقة الصناعية التابعة لمستوطنة "أريئيل" في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين.

وقال جيش الاحتلال إن الأوامر صدرت "بعد رفض اعتراضات أهالي الإرهابيين" على حد تعبيره.