ثلاث هزات أرضية تضرب فلسطين في أقل من 24 ساعة

رام الله/سما/

ضربت هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم، الأربعاء، منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لقسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي.

ومساء اليوم (الساعة 20:58 بتوقيت القدس)، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة، مركزها 123 كيلومترا شمال مجدل شمس في الجولان المحتل، في منطقة تقع على الحدود اللبنانية السورية، شعر بها سكان شمالي البلاد.

من جانبه، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن قوة الهزة الأرضية على الحدود السورية اللبنانية، بلغت 4.3 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 30 كيلومترا، وأفادت تقارير صحافية بأن سكان لبنان شعروا بالهزة.

وذكر سكان في حيفا وعكا وصفد ونهريا والكريوت، أنهم شعروا بالهزة. ولم ترد أنباء عن تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية من جراء الهزة الأرضية.

وأفادت مديرة المركز اللبناني للجيوفيزياء، مارلين البراكس، بأن "مركز الهزة يقع على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة الهرمل (شمال شرق) وبلغت قوتها 4.2 درجات على مقياس ريختر".

ومع هذه الهزة يصبح إجمالي ما شهده لبنان خلال 48 ساعة 9 هزات، فضلا عن الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال تركيا.



وفي وقت سابق، أبلغ سكان مناطق في وسط بالبلاد ومحافظات شمال ووسط الضفة الغربية، بأنهم شعروا بالهزة الأرضية التي تعتبر الثانية خلال أقل من 24 ساعة التي تضرب المنطقة ذاتها في صدع "الفارعة-الكرمل"، شمالي الضفة الغربية.

ولم ترد أنباء عن تسجيل أي خسائر بشرية، فيما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأنه في أعقاب الهزة، انهار الجزء العلوي من منزل قديم في بلدة كفر قليل، جنوب مدينة نابلس.

وبحسب قيادة "الجبهة الداخلية" التابعة للجيش الإسرائيلي، فإن الهزة التي ضربت منطقة نابلس اليوم "لا تعرض السكان للخطر"، الأمر الذي لم يستدعي تفعيل "الإنذار من وقوع زلزال".

وأفادت بأن الهزة وقعت في تمام الساعة 16:58، ومركزها على بعد 20 كيلومترا جنوب شرق مستوطنة "أريئيل" شمالي الضفة المحتلة.

وأفاد مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، بأنه في الساعة 16:58 حسب التوقيت المحلي للقدس، ضرب زلزال خفيف الأراضي الفلسطينية، ومركزه جنوب شرق نابلس بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر.

وهذه الهزة الأرضية هي الرابعة التي تضرب الأراضي الفلسطينية خلال آخر يومين، وكانت أقواها التي وقعت الليلة الماضية، وبلغت قوتها نحو 4.4 درجات على مقياس ريختر.

والساعة 23:14 مساء الثلاثاء، ضربت هزة أرضية المنطقة ذاتها، وكانت بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات في باطن الأرض، على خط عرض 32.15 شمالا وخط طول 35.32 شرقا، أي على بعد 13 كيلومترا شمال نابلس.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط، هزات ارتدادية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، فجر الإثنين، وراح ضحيته حتى الآن أكثر من 7800 قتيل.



وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سورية بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.