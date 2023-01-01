وكالات / سما /

تشكيلة الأهلي وريال مدريد الليلة في كأس العالم للأندية، والتي تقام اليوم الأربعاء 2023-2-8، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة المقامة حالياً بالمغرب.

موعد مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في كأس العالم للأندية 2023

تقام مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، الساعة 21:00 بتوقيت فلسطين ومصر، و22:00 بتوقيت السعودية وقطر، و20:00 بتوقيت دول شمال إفريقيا "الجزائر والمغرب وتونس".

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2022

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني -محمود متولي -محمد عبد المنعم -علي معلول.

خط وسط الملعب: حمدي فتحي -أليو ديانج -عمرو السولية.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر - بيرسي تاو (أو محمد شريف) - حسين الشحات.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية 2022

ويفتقد ريال مدريد خدمات كلٍ من كورتوا، بنزيما، ميليتاو، هازارد، لوكاس فاسكيز، وفيرلاند ميندي.

لحراسة المرمى: لونين

الدفاع : كامافينجا - ألابا - روديجر - كارفخال

خط الوسط : كروس - تشواميني - مودريتش

الهجوم : فينيسيوس - رودريجو - فافيردي

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية على النايل سات والعرب سات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية على النايل سات والعرب السات:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد:

1-قناة TNT المغربية الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية في المغرب.

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd على القمر الصناعي نايل سات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد هو:

11513

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

2-تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023:

SSC1 HD 12380-

أفقي 27500 3/4

3-تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023 على النايل السات :

- 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

4-تردد قناة SSC الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد القادمة على عربسات:

-12418

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

-معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية المفتوحة:

وتردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية المفتوحة والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023 هما قناتا (AEA) وقناة أون تايم سبورت الأرضية:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد مجانًا

5- تردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023:

وتردد قناة Aea المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد ريال مدريد هو:

11636

- الاستقطاب: أفقي

-معدل الترميز: 27500

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4

6-تردد قناة أون تايم سبورت الأرضبة بث مباشر الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد 2023

11681

-معدل الترميز:

27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- الاستقطاب: أفقي.