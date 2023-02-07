اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس

نابلس/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إحداها خطيرة (رصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم)، وقد وصل المصاب بحالة توقف قلب وتنفس.

واندلعت اشتباكات في شارع عمان ومخيم بلاطة بين مجموعات من المسلحين وقوات الاحتلال، التي تعرضت إلى إطلاق النار وإلقاء قنبلة محلية الصنع.

ونقلت طواقم الإسعاف إصابتان بالرصاص الحي من مخيم بلاطة إلى مستشفى رفيديا، إحداهما بالرأس ووصفت بالخطيرة جدا، والثانية باليد، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول إصابتين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إحداها خطيرة (رصاصة اخترقت الرأس من خلف الأذن وخرجت من الفم)، وقد وصل المصاب بحالة توقف قلب وتنفس، تم إجراء الإنعاش اللازم وهو الآن في العناية المكثفة، والثانية برصاصتين في اليد اليمنى.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوة مكونة من حوالي 30 آلية اقتحمت قبر يوسف بحجة القيام بأعمال صيانة بداخله، وانتشرت في الشوارع المحيطة ونشرت عددا من القناصة على البنايات.

وتصدى لها عشرات الشبان ودارت مواجهات عنيفة في محيط القبر وعند مدخل مخيم بلاطة، أسفرت عن وقوع إصابتين.

وذكر شهود عيان، أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال دهمت المنطقة الشرقية في نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

وأضافت مصادر فلسطينية، أن المسلحين تصدوا للقوات المقتحمة ودارت اشتباكات مسلحة.

ونفذ فلسطينيون، 18 عملا مقاوما، في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تنوعت العمليات ما بين إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع المواجهات في 9 نقاط.