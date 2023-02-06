هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس

القدس المحتلة/سما/

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، فلسطين. ووفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، فإن مركز الزلزال كان شمالي مدينة نابلس.

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن سكان القدس وتل أبيب وكفار سابا ورحوفوت وبيتاح تيكفا، شعروا بالهزة، فيما أفادت تقارير محلية بأن سكان منطقة رام الله والبيرة ومنطقة نابلس شعروا بالهزة الأرضية.

وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وكذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11")، بأن "سكان البلاد شعروا بالهزة الأرضية في عدة مناطق"، دون تفاصيل عن قوتها.

ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار، بحسب التقارير الأولية.