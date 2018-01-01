وفاة الفنان التونسي محمد ظريف عن عمر يناهز 72 عاما.. تفاصيل

وكالات / سما /

توفي الفنان التونسي محمد ظريف ، وذلك عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض ، وذلك وفقا لتقارير لوسائل اعلام تونسية.

ويعد الفنان محمد ظريف أحد النجوم الذين قدموا عديد من الأعمال الفنية، ولعل من أبرزها فيلم ولدى والذى حصل من خلاله على جائزة أفضل ممثل عند عرضه في مهرجان الجونة السينمائي.

وكانت بداية محمد ظريف التمثيلية من خلال الفرقة الوطنية بتونس العاصمة وبعدها التحق بإذاعة المنستير عام 1986 كمساعد إنتاج اختصاص تمثيل، وعمل كمخرج إذاعي وكتب وألّف مسلسل "يعجبكشي ..عجبكشي".

وشارك محمد ظريف في عدد من الاعمال السينمائية والتليفزيونية منها فيلم "ريح السد" سنة 1986 وآخرها فيلم "ولدي" سنة 2018.

وكان محمد ظريف يمتلك قدرات فنية هائلة حيث كان بارعا في الكتابة والاخراج وهو نا اظهره في عديد من الأعمال وخاصة في مجال الإذاعة الذى كون شخصيته وكان له بصمة حقيقية فيه.

وساهم محمد ظريف في تقديم بعض الأعمال التي تعتمد على الاثارة والتشويق مثل مسلسل "ابحث معنا" وذلك في فترة الثمانينيات وهو من إنتاج الوطنية التونسية.