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الزلزال المدمر يتسبب في هدم قلعة غازي عنتاب التاريخية (فيديو)

الثلاثاء 07 فبراير 2023 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزلزال المدمر يتسبب في هدم قلعة غازي عنتاب التاريخية (فيديو)



وكالات / سما /

تسبب الزلزال المدمر، الذي ضرب، تركيا أمس الإثنين، في تهدم أجزاء من قلعة غازي عنتاب التاريخية التي تم بناؤها منذ أكثر من 2200، بحسب ما أفادت بعض وسائل الإعلام التركية.

وكتب موقع صحيفة "يني شفق" التركية أن "القلعة التاريخية بغازي عنتاب انهارت". وبحسب الصحيفة التركية، لم يتم بعد تحديد الأضرار التي لحقت بالحصن.

 

 

 

ويذكر أن تلك القلعة التاريخية مدرجة في قائمة اليونيسكو للمدن الإبداعية.

وقد وقع زلزال بقوة 7.9 درجة صباح اليوم في محافظة كهرمان مرعش، وأدى إلى دمار في عدد من المدن. ووفقا لمكتب حالات الطوارئ فقد توفي العشرات، فيما أصيب المئات، وبقي العشرات عالقين تحت أنقاض المباني المهدمة. 

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