تعليق طريف لزوجة دي يونج عن قدومه لمانشستر

أطلقت ميكي كيميني، زوجة النجم الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، تعليقاً مُثيراً على فكرة انضمامه لفريق مانشستر يونايتد.

وكان اسم دي يونج قد اقترن بخطوة انتقال مُحتملة للشياطين الحُمر في الصيف الماضي، ولكنه تمسك بالاستمرار مع الكتلان.

ونقل تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية إجابة لسؤالٍ وصلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تاريخ قدوم دي يونج لمانشستر.

وأجابت كيميني ذاكرةً تاريخ 23 فبراير، وهو بالمُناسبة تاريخ مُباراة العودة بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في إياب مُلحق دور الـ 16 للدوري الأوروبي.

وسيُقام لقاء الذهاب بين الفريقين على أرض ملعب كامب نو يوم 16 فبراير.

ويبلغ دي يونج من العُمر 25 عاماً، ويُجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المحوري، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2026.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للنادي الإسباني في 2019 قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 165 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 15 هدفاً، وصنع 19 هدفاً لزملائه.