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الاقتصاد الوطني تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر الماضي

الثلاثاء 07 فبراير 2023 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد الوطني تدمغ 1.9 طن ذهب الشهر الماضي



رام الله / سما /

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، (1.09) طن ذهب تقريبًا، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.11 مليون شيقل تقريبًا.

وبينت المديرية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، أن كمية الذهب الواردة إلى المديرية والتي بلغت (1.16) طن ذهب تقريبًا، جاءت بوتيرة الكميات والإيرادات نفسها مقارنة مع الشهر ذاته من  العام السابق تقريبًا، إذ بلغت فيه الكمية الواردة 1.27 طن ذهب.

ودمغت المديرية  العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته  17.77 مليون شيقل.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعًا وورشة ومحلًا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

#الاقتصاد الوطني #دمغ الذهب

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