مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الداخل المحتل/سما/

قتل شخص (29 عاما)، مساء اليوم، الإثنين، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة طوبا الزنغرية، شمالي فلسطين المحتلة.

وعُلم أن ضحية الجريمة هو الشاب علي صالح نهار. ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وأفادت الطواقم الطبية بأن المصاب جُلب إلى طريق فرعية تتقاطع مع شارع رقم 85، بالقرب من قرية عكبرة، ومن هناك نقل إلى مستشفى "زيف" في صفد بواسطة سيارة الإسعاف.

وذكرت الشرطة، في بيان مقتضب، أن الجريمة ارتكبت في طوبا الزنغرية، مؤكدة أن حالة المصاب "حرجة"، لتعلن لاحقا عن وفاة المصاب متأثرا بجراحه.



الضحية علي صالح نهار

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، نحو 10 قتلى.

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وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في العام 2022، نحو 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا (الإقراض بالفائدة) والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.