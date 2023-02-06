بينهم شقيقان.. الكشف عن اسماء شهداء أريحا وهذا ما جاء في بيان لجيش الاحتلال ..

رام الله / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قوات جيش الاحتلال احتجزت جثمانين شهداء مخيم عقبة جبر.

وذكرت أن الشبان المسلحين الذين تم اغتيالهم في المخيم هم: رأفت وائل عوادات (21) ومالك لافي (22)، وهما ناشطان في حماس ونفذا الهجوم الأسبوع الماضي على مفرق "ألموغ"، وأدهم مجدي عوادات (22 عاما) وإبراهيم وائل عوادات (27 عاما) شقيق الشهيد رافت الذين شاركا في البنية التحتية للخلية وكانا يخططان لمزيد من الهجمات، واستشهد مسلح آخر، كما أصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال، وبضمنها قوات كوماندوز ومستعربين، المخيم بادعاء مطاردة خلية نفذت عملية إطلاق نار على مطعم في مستوطنة "فيرد يريحو" جنوب أريحا. ودار اشتباك مسلح داخل المخيم، استشهد خلاله عدد من الفلسطينيين.

وزعم بيان بيان صادر عن جهاز الشاباك وجيش الاحتلال أن "هدف العملية العسكرية اعتقال أفراد الخلية التابعة لحركة حماس، التي نفذت إطلاق نار على مطعم في فيرد يريحو، في 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكان يتواجد فيه حوالي 30 شخصا. وبسبب خلل في سلاحهما فرّ مسلحان باتجاه أريحا وبذلك مُنع تنفيذ عملية كان سيصاب بها عدد كبير من الأشخاص".

وأضاف بيان الاحتلال أنه منذ وقوع عملية إطلاق النار جمع الشاباك وشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية معلومات مخابراتية "تعالى منها أن المسلحين يتحصنون في شقة في مخيم عقبة جبر، بمساعدة أفراد عائلة وسكان المكان، وأعلنوا أنهم يعتزمون الاستمرار في تنفيذ عمليات".

وحسب بيان الاحتلال، فإنه خلال اقتحام القوات للمخيم، "رصدت قوة من الجيش عددا من المسلحين ودار تبادل إطلاق نار. وسعت القوة إلى الاشتباك وتمكنت من تحييد المسلحين. وقسم من الذين جرى تحييدهم كانوا ضالعين في عملية في مفترق ألموغ".

وتابع البيان أنه لم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.