جيش الاحتلال ينشر تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية بسماء غزة

القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نتائج تحقيقاته في إطلاق الصواريخ الاعتراضية من منظومة القبة الحديدية مساء أمس السبت في سماء قطاع غزة.

و قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: في وقت سابق أجرى سلاح الجو تحقيقا في إطلاق الصواريخ الاعتراضية مساء أمس في قطاع غزة.

وأضاف: "يظهر التحقيق أن الاعتراض تم وفقا للقواعد والإجراءات وبشكل صحيح، وفي ضوء الظروف العملياتية المختلفة وحتى بعد التحقيق، لا يمكن التحديد بالضبط ما إذا كان هناك هدف جوي حقيقي .

وفي سياق متصل ذكر يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت أن تقييم سلاح الجو الإسرائيلي يظهر أن سبب تفعيل صفارات الإنذار في غلاف غزة أمس ناتج عن تحديد سرب من الطيور على أنه طائرة مسيرة، لذلك تم تفعيل القبة الحديدية.