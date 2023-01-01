  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بحث التنسيق الأمني

الرئيس عباس يترأس اجتماعا لأجهزة وقوى الأمن

الأحد 05 فبراير 2023 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يترأس اجتماعا لأجهزة وقوى الأمن



رام الله/سما/

 ترأس الرئيس محمود عباس، اجتماعا لأجهزة وقوى الأمن الفلسطينية، لمتابعة آخر المستجدات والأوضاع الأمنية على الأرض نتيجة الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المستمر على مخيماتنا وقرانا ومدننا الفلسطينية، وهي الاعتداءات التي تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي كاملةً لأنها تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وما يتبعها من إجراءات أحادية الجانب تخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك جميع المرجعيات والقوانين الدولية.

وأكد الرئيس على ما تم اتخاذه من قبل القيادة الفلسطينية من إجراءات وقرارات، وبما يشمل وقف التنسيق الأمني والتوجه إلى المحافل والمحاكم الدولية وغيرها من القرارات التي تهدف إلى حماية حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية، مؤكدا على أهمية مواصلة نهج المقاومة الشعبية السلمية، والحفاظ على الأمن الداخلي لشعبنا ومؤسساتنا، وهي المسؤولية التي يجب أن تتحملها جميع المؤسسات الحكومية والأمنية والمحافظين والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني .

وقد وجه الرئيس أجهزة الأمن الفلسطينية للقيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون وتحملها المسؤولية للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي.

شارك في الاجتماع، رئيس الوزراء محمد اشتية، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفريق الحاج إسماعيل جبر، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء يوسف الحلو، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء عبد القادر التعمري، ورئيس جهاز الارتباط العسكري اللواء جهاد الأعرج.

#الرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

طيار إسرائيلي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

"أول جواز سفر عماني في بن غوريون".. حملة استنكار لزيارة مُدوِّنة لإسرائيل

وثيقة تثير مخاوف المصريين .. ما علاقة إسرائيل بقناة السويس؟

زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

كتيبة مخيم عقبة جبر تعلن بدء أيام الغضب

أسعار صرف العملات

مصر.. مرض خطير يودي بحياة أحد أبرز رجالات السيسي!

الأخبار الرئيسية

بن غفير يوعز بهدم مبنى سكني يسكنه 100 فلسطيني بالقدس المحتلة

b7SGf

ردود فعل إسرائيلية ساخطة على حكومة نتنياهو بسبب "نيران غزة"

فلسطين على بعد ساعات من منخفض جوي عميق شديد البرودة

netanyahu-Abdullah

صحيفة عبرية: نتنياهو يرفض طلبا لملك الأردن

صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة بسبب إطلاق نار من القطاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم