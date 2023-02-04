إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة من غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة صوب مستوطنات الغلاف.

وقالت القناة الـ14 العبرية: "بعد عملية الاعتراض في قطاع غزة، اتضح أن هذه ليست طائرة معادية .

وأضافت :"في الجيش يفحصون احتمال أن يكون سربًا من الطيور هو الذي تسبب بتفعيل القبة الحديدية، أو أنها طائرة تابعة للجيش.

وفي سياق متصل ذكرت قناة كان العبرية: اتضح أنه لم يتم إطلاق أي طائرة مسيرة من قطاع غزة هذا المساء، مشيرة إلى أن الجيش سيفحص غدا الأنظمة لمعرفة سبب تفعيل القبة الحديدية .

وأضافت:" الاعتراض حدث على ارتفاع 5000 قدم، لافتة إلى أن هذا الارتفاع ليس منطقيا لتحليق مسيرة في مثل هذا الطقس، وكذلك ليس منطقيا للطيور.

وأشارت إلى أن احتمال تفعيل القبة بسبب خطأ بشري هو أمر محتمل.

وفي وقت سابق زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية، اعترضت طائرة بدون طيار أطلقت من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت المجاورة لحدود شمال قطاع غزة.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن الطائرة حاولت التسلل من الحدود الشمالية للقطاع باتجاه بلدة سديروت، قبل أن تطلق القبة الحديدية صاروخًا على الأقل تجاهها ما أدى لإسقاطها.