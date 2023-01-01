  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد الاسلامي لـ"سما" : لا علاقة لنا بصاروخ غزة أمس وزيارة النخالة للقاهرة معدة مسبقاً

الخميس 02 فبراير 2023 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي لـ"سما" : لا علاقة لنا بصاروخ غزة أمس وزيارة النخالة للقاهرة معدة مسبقاً



غزة / سما/

نقت حركة الجهاد الاسلامي اليوم أن يكون لها اي علاقة باطلاق الصواريخ من قطاع غزة ليلة امس. وقال مصدر في الجهاد الاسلامي لـ"سما" ان لا علاقة اطلاقا للحركة باطلاق الصاروخ من غزة أمس وانه قد تم ابلاغ الوسطاء بهذا الموقف ليلة امس.

واضاف المصدر ان زيارة وفد الحركة للقاهرة معدة مسبقا وهي لبحث التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية ولا علاقة لها بالتصعيد الاخير. 

 وكان الجيش الإسرائيلي، اعلن مساء الأربعاء، عن التصدي لصاروخ اطلق باتجاه مستوطنات "غلاف" غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "متابعة للتقارير الأولية، تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في "سديروت" ومستوطنات "غلاف غزة"، وقال مستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم سمعوا أصوات انفجارات عقب ذلك.

من جهتها شنت الطائرات  الحربية الاسرائيلية فجر اليوم الخميس سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة.واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بخمسة صواريخ موقع للمقاومة الفلسطينية قرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.كما قصفت الطائرات موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.

وتصدت المقاومة بإطلاق عدة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة وأخرى صواريخ أرض - جو، أطلقت باتجاه الطائرات التي شاركت في العدوان.وادعى جيش الاحتلال في بيان له أنه قصف موقعًا لإنتاج وتخزين مواد خام كيمائية تستخدم في تصنيع الصواريخ، إلى جانب موقع آخر لتصنيع وسائل قتالية.وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على إطلاق صاروخ في وقت سابق من مساء الأربعاء تجاه سديروت.وزعم أن الهجوم سيمس بقدرات حركة "حماس" في التسلح وبناء قوتها.

 

الأكثر قراءة اليوم

مصر لإسرائيل: التوتر بغزة له حل ويمكن التعامل مع حماس اما بحالة الأقصى فلا أحد يعرف ما الذي ينتظرنا..

الامن الاسرائيلي يحذر نتنياهو: لا أحد يضمن رد الجهاد الاسلامي أو الاعتماد على قطر ومصر في تهدئة حماس

خبراء دوليون يتوقعون ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة..

غليان بالليكود: وزراء يرفضون الاستقالة من الكنيست بموجب "القانون النرويجي"

موسكو تحذّر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة

الأسيرات في رسالة صوتية مسربة لهن : هل سنجد من ينصرنا؟!

مقترح يهدّد طلبة فلسطينيي الداخل في الجامعات الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

بلينكن

"أكسيوس": ضغوط امريكية على الرئيس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية.. فما هي؟

بطلب مصري.. وفد قيادي من "الجهاد الإسلامي" يضم قيادات عسكرية يزور القاهرة

طائرات الاحتلال تشن غارات على قطاع غزة فجر اليوم والمقاومة تتصدى

جيش الاحتلال: القبة الحديدية تعترض صاروخ اطلق من غزة

مفوض الاونروا : لا زلنا نسمع عن الحرب القادمة على غزة والحصار سبب ماّساتها ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم