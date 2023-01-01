الجهاد الاسلامي لـ"سما" : لا علاقة لنا بصاروخ غزة أمس وزيارة النخالة للقاهرة معدة مسبقاً

غزة / سما/

نقت حركة الجهاد الاسلامي اليوم أن يكون لها اي علاقة باطلاق الصواريخ من قطاع غزة ليلة امس. وقال مصدر في الجهاد الاسلامي لـ"سما" ان لا علاقة اطلاقا للحركة باطلاق الصاروخ من غزة أمس وانه قد تم ابلاغ الوسطاء بهذا الموقف ليلة امس.

واضاف المصدر ان زيارة وفد الحركة للقاهرة معدة مسبقا وهي لبحث التطورات السياسية في الساحة الفلسطينية ولا علاقة لها بالتصعيد الاخير.

وكان الجيش الإسرائيلي، اعلن مساء الأربعاء، عن التصدي لصاروخ اطلق باتجاه مستوطنات "غلاف" غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "متابعة للتقارير الأولية، تم رصد اطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في "سديروت" ومستوطنات "غلاف غزة"، وقال مستوطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم سمعوا أصوات انفجارات عقب ذلك.

من جهتها شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية فجر اليوم الخميس سلسلة غارات جوية عنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة.واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بخمسة صواريخ موقع للمقاومة الفلسطينية قرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.كما قصفت الطائرات موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.

وتصدت المقاومة بإطلاق عدة صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة وأخرى صواريخ أرض - جو، أطلقت باتجاه الطائرات التي شاركت في العدوان.وادعى جيش الاحتلال في بيان له أنه قصف موقعًا لإنتاج وتخزين مواد خام كيمائية تستخدم في تصنيع الصواريخ، إلى جانب موقع آخر لتصنيع وسائل قتالية.وأشار إلى أن العملية جاءت في إطار الرد على إطلاق صاروخ في وقت سابق من مساء الأربعاء تجاه سديروت.وزعم أن الهجوم سيمس بقدرات حركة "حماس" في التسلح وبناء قوتها.