"أكسيوس": ضغوط امريكية على الرئيس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية.. فما هي؟

رام الله / سما /

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكن، ضغط على الرئيس محمود عباس لقبول وتنفيذ خطة الجنرال مايكل فنزل الأمنية، التي تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس

وجاء في التقرير، إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا، إن الخطة تشمل تدريب قوة فلسطينية خاصة سيتم نشرها في هذه المناطق لمواجهة المقاومين، مؤكدين أن تراجع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية هو سبب رئيسي للتصعيد، فيما ألقى الرئيس عباس باللوم على إسرائيل وعدم وجود جهود دولية لتفكيك الاحتلال.

وبحسب التقرير، فإن فنزل قدم خطته إلى الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية قبل عدة أسابيع،ـ وأيدها الإسرائيليون، فيما كان للفلسطينيين تحفظات كثيرة، أهمها؛ أن الخطة لا تتضمن أي مطالب من إسرائيل، مثل منع اقتحامات الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السلطة الفلسطينية لبناء دعم شعبي لمثل هذه العملية، وهذا ما لا يمكن الحصول عليه.

وبحسب التقرير، فإن الرئيس عباس، استضاف رؤساء المخابرات المصرية والأردنية، قبل وقت قصير من اجتماعه مع بلينكن، وطالبوه باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية.