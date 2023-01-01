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"هآرتس" تكشف : هذا ما قدمه بلينكن خلال لقائه الرئيس عباس ..

الأربعاء 01 فبراير 2023 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس" تكشف : هذا ما قدمه بلينكن خلال لقائه الرئيس عباس ..



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، إن نتائج الاجتماع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، انتهى بدون نتائج تذكر بالنسبة للفلسطينيين، وبلا أي أمل، وبلا أي مضمون.

وبحسب الصحيفة، فإن بلينكن تجنب الحديث أو حتى الإعلان عن موعد إعادة افتتاح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، أو حتى إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وقالت الصحيفةـ، إن الرئيس عباس كان يأمل في أن يقدم بلينكن لفتة سياسية، إلا أن الأخير تحدث فقط عن مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، والإغاثة المدنية، ورفع مستوى الشبكة الخلوية للفلسطينيين، واعتبرها بأنها إجراءات لبناء الثقة، ولكنه لم يقدم أي خطوة فعالية ذات أهمية سياسية استراتيجية كما هو متوقع من وزير خارجية دولة عظمى في الولايات المتحدة.

ووفقًا للصحيفة، فإن الرئيس عباس سمع من بلينكن تحفظًا على قرار وقف التنسيق الأمني وحول نية الاستمرار في الانضمام للمنظمات الدولية، لكن الرئيس الفلسطيني اعتبر أن ضبط النفس في هذه الأمور غير ممكن.

وترى الصحيفة أنه في ظل وجود حكومة اليمين المتطرف حاليًا، فإن أي أفق سياسي قد أغلق فعليًا، وسيتركز الحديث فقط عن منع مزيد من التصعيد.

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