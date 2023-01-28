  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تدين قوانين الاحتلال العنصرية بسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين

الثلاثاء 31 يناير 2023 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تنظر بخطورة بالغة للنقاشات التي تدور في الكنيست الاسرائيلي بشأن إقرار عدد من القوانين التمييزية العنصرية، والتي بموجبها سيتم سحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، هذه القوانين تصعيداً خطيراً في الأوضاع وشكلا آخر من أشكال العقوبات الجماعية، ومضاعفة العقوبات والإجراءات التمييزية على المواطنين الفلسطينيين والتهمة ذاتها، وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المختصة إلى سرعة التدخل لوقف إقرارها وتنفيذها.

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

بعد الوعد الإيراني.. "إسرائيل" تستنفر

صحيفة عبرية: إلى نتنياهو وهو يوزع السلاح.. من يضمن عدم وصوله إلى يد العرب؟

غضب في تل أبيب من موقف موسكو إزاء عملية بيت حنينا

غزة: تنويه مهم حول الشقق والمشاريع المصرية

بلينكن: ملتزمون بأمن "إسرائيل" وعلى الجميع اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر.. حماس تعلق

هآرتس: نتنياهو لا يملك إلا صب المزيد من الزيت على النار

صحيفة عبرية: "أيام الرعب".. فترة معقدة ومتفجرة تنتظرنا

الأخبار الرئيسية

وثائق بريطانية تكشف : بوش سعى لإسقاط عرفات خلال انتفاضة الأقصى وهذا ما حدث ..

جنين

تفاصيلٌ جديدةٌ ومُثيرةٌ .. جنرالٌ: “لو كُنّا على دراية بتبعات عملية جنين المأساوية علينا لألغيناها”

image_processing20230128-291924-t3sr31

من جنين وغزة إلى إيران .. "يديعوت": حرب "إسرائيل" على 5 جبهات

بلينكن

الرئيس عباس يستقبل اليوم بلينكن برزمة مطالب هامة وهي كالتالي ..

صحيفة: المقاومة أرسلت رسائل تحذيرية إلى الاحتلال عبر الوسطاء وهددت بتفجير الأوضاع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم