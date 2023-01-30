أعراض آلام الكاحل وطرق العلاج

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إصابات الكاحل من الإصابات الشائعة التي تؤثر على حركتك وتمنعك من ممارسة أنشطتك اليومية، في هذا التقرير نتعرف على أعراض آلام الكاحل والأسباب الشائعة وكيفية التخلص منها، بحسب موقع "healthhub".

أسباب آلام الكاحل

التهاب المفاصل

في حين أن التهاب المفاصل ليس سببًا شائعًا لألم الكاحل، إلا أن الحالة يمكن أن تسبب الألم أحيانًا هذا أكثر شيوعًا في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي أو أولئك الذين يعانون من إصابة سابقة في الكاحل.

الالتواء

يتسبب التواء في الكاحل في إصابة الأربطة حول الكاحل. يمكن أن تسبب هذه الإصابات الألم والتورم. بالإضافة إلى ذلك، قد يشعر المرضى بضعف في المفصل.

التهاب الأوتار والتهاب الأوتار الخلفي

قد يصاب المريض بالتهاب الأوتار عندما تصبح الأوتار متهيجة وملتهبة ، مما يسبب الألم وعدم الراحة إذا تُركت دون علاج يمكن أن تؤدى إلى مشاكل كبيرة في المشي.

التهاب وتر أخيل

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من التهاب الأوتار حول مفصل الكاحل ويسبب ألمًا في مؤخرة الكعب.

الكسور

هناك العديد من أنواع كسور الكاحل المختلفة ويجب معالجة كل منها بشكل مختلف بينما يمكن علاج بعض كسور الكاحل مثل الالتواءات ، قد يتطلب البعض الآخر الجراحة.

النقرس

يعد النقرس سببًا غير شائع نسبيًا لألم الكاحل ولكنه يمكن أن يسبب ألمًا حادًا في المفصل، مما يجعل من الصعب المشي عليه.

تلف الغضروف، يكون غضروف مفصل الكاحل عرضة للإصابات في حالة التواء الكاحل أو الكسور أو إصابات الكاحل الأخرى التي تُركت دون علاج.

متى يجب أن تذهب إلى طبيب لعلاج آلام الكاحل؟

اطلب العناية الطبية إذا لم تكن متأكدًا من سبب الأعراض.

يجب عليك استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض آلام الكاحل التالية:-

• عدم القدرة على المشي بشكل مريح على الجانب المصاب.

• الإصابة تسبب تشوه حول المفصل.

• ألم الكاحل يحدث في الليل أو أثناء الراحة.

• ألم الكاحل يستمر لعدة أيام.

• عدم القدرة على ثني الكاحل.

• تورم المفصل .

• علامات العدوى ، بما في ذلك الحمى والاحمرار والدفء.

• أي أعراض أخرى غير عادية.

كيفية التخلص من آلام الكاحل

يعتمد علاج آلام الكاحل على سبب الألم لذلك ، من المهم أن تفهم سبب الأعراض قبل الشروع في برنامج العلاج. إذا لم تكن متأكدًا من تشخيصك أو خطورة حالتك ، فيجب عليك طلب المشورة الطبية قبل البدء في أي خطة علاجية.

فيما يلي بعض الطرق الشائعة لتخفيف آلام الكاحل:-

الراحة

عادة ما يكون هذا هو العلاج الأول لمعظم الحالات الشائعة لتخفيف آلام الكاحل ، حيث يسمح للالتهاب بالهدوء. قد تكون العكازات مفيدة إذا كانت الأعراض شديدة.

تعديلات الأحذية والتقويم والأقواس

قد يكون هذا الشكل من العلاج مفيدًا في التحكم في حركة المفصل ، اعتمادًا على الإصابة المحددة التي يجب معالجتها.

تطبيق الجليد والحرارة

يعد استخدام كمادات الثلج والضمادات الحرارية طرقًا شائعة لتخفيف آلام الكاحل ، لأنها تساعد في إدارة الالتهاب. تُستخدم أكياس الثلج في الغالب للإصابات الحادة للمساعدة في تقليل التورم ، بينما تُستخدم الضمادات الحرارية للحالات المزمنة للمساعدة في الاسترخاء وتخفيف الأنسجة وتحفيز تدفق الدم إلى المنطقة.

التمدد

يمكن أن يساعد شد العضلات والأوتار التي تحيط بالمفصل في تخفيف بعض أعراض آلام الكاحل.

العلاج الطبيعي

يعد العلاج الطبيعي جانبًا مهمًا من العلاج لجميع حالات تقويم العظام تقريبًا. يستخدم أخصائيو العلاج الطبيعي تمارين مختلفة للمساعدة في زيادة القوة واستعادة القدرة على الحركة وإعادة المرضى إلى مستوى نشاطهم قبل الإصابة.

دواء آلام الكاحل

الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات ، والتي يشار إليها عادة باسم مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، كثيرا ما توصف لعلاج آلام الكاحل ، خاصة للمرضى الذين يعانون من الألم الناجم عن مشاكل مثل التهاب المفاصل والتهاب الجراب والتهاب الأوتار.

حقن الستيريود

دواء قوي لألم الكاحل يعالج الالتهاب ، وهو أحد الأعراض الشائعة لألم الكاحل.

الجراحة

نادرًا ما تستخدم الجراحة لعلاج آلام الكاحل الحادة عادة ما يعاني المرضى الذين يخضعون لعملية جراحية من أعراض متكررة ومستمرة في الكاحل قد يكون هذا بسبب إصابات سابقة أو تمزق في الأربطة ولم يتم علاجها أو التئامها بشكل صحيح.