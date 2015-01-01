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هجوم إلكتروني على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ"إذابة الأجساد"

الإثنين 30 يناير 2023 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم إلكتروني على مصانع كيميائية إسرائيلية يهدد بـ"إذابة الأجساد"



القدس المحتلة / سما /

استهدف هجوم إلكتروني مصانع كيميائية إسرائيلية، مهددا العاملين في المصنع بـ"إذابة" أجسادهم مع كل جريمة ترتكب ضد الفلسطينيين.

وجاء في رسالة الهجوم الإلكتروني الذي نفذه "فيلق القدس الإلكتروني": "رسالتنا إلى الكيميائيين العاملين في المصانع الكيماوية اتركوا هذه الوظيفة وابحثوا عن وظيفة جديدة، ابحثوا عن أماكن لا نكون فيها، لكن للأسف نحن في كل مكان، نؤكد أن عملكم في المصانع الكيماوية يشكل خطرا على حياتكم، لن نتردد أبدا في إذابة أجسادكم بالمواد الكيميائية في المرة القادمة وكل جريمة ضد الفلسطينيين ستكلف دمائكم. نحن في كل مكان".

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