سوسيداد يفرض التعادل السلبي أمام ريال مدريد في الدوري

تعادل فريق ريال مدريد مساء أمس الأحد أمام منافسه ريال سوسيداد سلبياً بدون أهداف ضمن فعاليات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف ريال مدريد فريق ريال سوسيداد على ملعب “سانتياجو برنابيو”، وفشل رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تحقيق الفوز.

وتألق حارس مرمى ريال سوسيداد، أليكس ريميرو، بتصديه لأكثر من فرصة محققة للتسجيل لريال مدريد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعثر أمام ريال سوسيداد جعل الريال يبتعد أكثر عن المتصدر برشلونة الذي يواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق خمس نقاط كاملة عن المرينجي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما وصل ريال سوسيداد للنقطة 39 في المركز الثالث.