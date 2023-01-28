يديعوت: الحكومة الإسرائيلية تنتظر مغادرة بلينكن لتعزيز الاستيطان في القدس والضفة

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت أن قادة المستوطنين يطالبون الحكومة بوقف قرار تجميد البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والشروع كذلك بالبناء في منطقة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم وأن ذلك سيتم بمجرد انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي المقرر وصوله الثلاثاء إلى إسرائيل.

وعلى خلفية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية والخوف من التصعيد ، فإن التقديرات حسب الصحيفة هي: الحكومة لن تتسرع في مناقشة خطوات تعزيز الاستيطان وسوف تنتظر مغادرة بلينكن حتى تبدأ في خطط الاستيطان. وقال نتنياهو: "سنتخذ قرارا بشأنها قريبا."

ومن المنتظر أن يلتقي قادة المستوطنين ، الخميس المقبل ، بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، ويناقشون خطط البناء.

واضاف نتنياهو على خلفية العملية في مستوطنة نفيه يعقوب قبل يومين والتي قتل فيها سبعة مستوطنين ، قائلاً "سنقرر قريبًا خطوات لتقويتها وتعزيزها ببناء حي استيطاني هناك".

وكانت وزارة الاستيطان روجت في الماضي خطة لإنشاء حي عطروت في القدس الشرقية يضم ما يقرب من 9000 وحدة استيطانية - وكذلك لتعزيز البناء في E1 ، لكن على الرغم من المحاولات السابقة ، فهذه خطط معقدة ويعتمد تنفيذها ، على موافقة امريكية.