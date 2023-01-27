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"الشاباك" يحذر من إجراءات طالب وزراء إسرائيليون بتنفيذها بالقدس المحتلة

الأحد 29 يناير 2023 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يحذر من إجراءات طالب وزراء إسرائيليون بتنفيذها بالقدس المحتلة



القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، رونين بار، من تغييرات جذرية، طالب بتنفيذها وزراء إسرائيليون، في مدينة القدس المحتلة، خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الذي عقد، السبت.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الأحد، نقلاً عن مصادر (لم تسمها) مطلعة على مضمون اجتماع “الكابينت”، قولها إنّ وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، طالب خلال الجلسة بـ”فرض حظر تجوال على مخيم شعفاط ومناطق أخرى بمدينة القدس”.


وأضافت المصادر، أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، طالب بـ”تأمين (يقصد محاصرة) البلدات العربية في مدينة القدس”.

لكن رئيس الشاباك بار، عارض مطالب الوزيرين، حسب المصادر نفسها.


وقالت القناة الإسرائيلية، إنّ “الجهات الأمنية، وعلى رأسها الشاباك، عارضت هذه المطالب، ووصفتها بأنها عقاب جماعي”.


وأوضحت المصادر، أن “الجهات الأمنية، تعتقد أنّ فرض مزيد من الإجراءات العقابية الجماعية على الفلسطينيين في مدينة القدس، سيؤدي إلى مزيد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية”.


 

#الشابام #القدس

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