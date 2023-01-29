اعتقالات ومواجهات في القدس والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بالضفة

محافظات/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثمانية شبان من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن المعتقلين هم: مالك الجمل، وأيمن دويك، وحربي شويكي، ومحمد شويكي، وإبراهيم أبو صبيح، وعمر ياسين، ومحمد مسوده، وأحمد شويكي، تم نقلهم إلى مركز تحقيق شرطة النبي يعقوب.

وفي السياق ذاته شهدت أحياء عدة في القدس المحتلة، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لاسيما في جبل المكبر والطور، وسلوان وبيت حنينا، أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص.

وأظهرت مقاطع مصورة اعتداء عناصر في شرطة الاحتلال على مقدسيين في حارة الأرمن في البلدة القديمة بالقدس.

وزعمت شرطة الاحتلال أن قواتها تعمل على صدّ "أعمال الشغب"، والتي تشمل إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، والألعاب النارية، التي تستهدف قواتها المنتشرة في أنحاء المدينة.

وادّعت شرطة الاحتلال أن قواتها تعرّضت لإلقاء حجارة والألعاب النارية في جبل المكبر، "بواسطة ملثّمين".

وقالت إن عناصرها استخدموا "وسائل تفريق المظاهرات، وأطلقوا النار بالهواء".

وفي بيت حنينا، أعلنت شرطة الاحتلال، اعتقال 6 أشخاص، خلال ما وصفته بـ"أعمال شغب عنيفة قام بها عدد من الملثمين، الذين أغلقوا شارعا وأضرموا النار في حاويات قمامة، ورشقوا قوات الشرطة بالحجارة"، وفق ادعائها.

وحطّم العشرات من المستوطنين، مساء اليوم الأحد، زجاج منزل وخطوا شعارات عنصرية عليه في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين اقتحموا البلدة، وحطموا زجاج منزل بالحجارة، يعود للمواطن أحمد كايد أبو عواد، وخطوا شعارات عنصرية عليه.

يشار إلى أن مستوطنين أحرقوا الليلة الماضية، منزلاً ومركبة في بلدة ترمسعيا.

وفي نابلس، رش مستوطنون بغاز الفلفل الفلسطينيين واعتدوا عليهم عند مفترق يتسهار جنوب المدينة.

كما وهاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين في بلدة جالود وأحرقوا مركبة، فيما هاجمت مجموعة أخرى مركبات المواطنين بالحجارة من مفترق جيت حتى دوار سلمان الفارسي ببلدة حوارة.

وأصيب شابين بكسور خلال تصديهما مع أهالي البلدة لهجوم المستوطنين.

وفي أريحا، حاول عدد كبير من المستوطنين إحراق منزل يعود لعائلة حمدان بإشعالهم إطارات مطاطية، عقب اقتحامهم قرية العوجا.