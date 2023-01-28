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"الشاباك" يدعم مشروع قانون لحرمان أسرى القدس والداخل من الجنسية وترحيلهم

الأحد 29 يناير 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يدعم مشروع قانون لحرمان أسرى القدس والداخل من الجنسية وترحيلهم



القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة العبرية، صباح الأحد، أن ممثلو جهاز الأمن العام للاحتلال الإسرائيلي "الشاباك"، أعربوا عن دعمهم لإقرار قانون يسمح بحرمان أسرى القدس والداخل من الجنسية أو الإقامة، والترحيل لمناطق السلطة الفلسطينية في حال حصولهم على مكافأة مالية من الأخيرة.

وبحسب "كان" العبرية، فإن هذا جاء خلال جلسة سرية ومغلقة عقدت قبل أسبوع بحضور أعضاء في الكنيست الإسرائيلي.

واعتبر أعضاء الكنيست أن هذا الموقف بدعم القانون، يعتبر مهمًا وسيساعد في المضي قدمًا بتمرير مشروع قانون.

وكان ممثلو المستشار القانوني لحكومة الاحتلال خلال الجلسة نفسها قد أعربوا عن تحفظاتهم على القانون وقالوا إن هناك بعض الخلافات القانونية بشأنه.

وتدور العديد من النقاشات الإسرائيلية مؤخرًا لإقرار مثل هذا القانون خاصة بعد ما جرى في أعقاب الإفراج عن الأسيرين من الداخل كريم وماهر يونس.

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