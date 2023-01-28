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أسرى "عوفر" يرجعون وجبات الطعام غدا احتجاجا على قمع قسمي (12 و22)

السبت 28 يناير 2023 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى "عوفر" يرجعون وجبات الطعام غدا احتجاجا على قمع قسمي (12 و22)



رام الله/سما/

 قال نادي الأسير، إن الأسرى في سجن "عوفر"، قرروا إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام، يوم غد الأحد.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن قرار إرجاع الوجبات وإغلاق الأقسام، جاء احتجاجاً على عملية القمع الهمجية التي نفذتها قوات القمع بحق الأسرى في قسمي (12 و22).

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، أنّ الاعتداء على الأسرى في سجون (عوفر، النقب، ومجدو، والدامون) لن يمر دون حساب، وأن السّاعات القادمة ستشهد تصعيدًا في الخطوات الاحتجاجية لمواجهة هذا العدوان المستمر.

وقالت اللجنة الوطنية في بيانها: إن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الوزير المتطرف بن غفير، التي تستهدف عزل عدد من الأسرى، واتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد آخر.

ودعت جماهير شعبنا للوقوف إلى جانب أسراهم، ومساندتهم بكافة الوسائل والأدوات الممكنة.

#اسرى عوفر

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