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هجوم حاد على نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس

السبت 28 يناير 2023 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم حاد على نجيب ساويرس بعد تعليقه على عملية القدس



وكالات/سما/

تعرض رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، لهجوم حاد بسبب تعليقه على التطورات الجارية بعد عملية القدس.

وقال رجل الأعمال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "الإسرائليين الذين ارتكبوا مذبحة جنين إرهابيين وهذا الشاب رحمة الله عليه إرهابى أيضا.. لأن من يقتل المدنيين من الأرواح البريئة حسب كل الأديان إرهابي والإرهاب لا يحل بالإرهاب.. والله أعلم".

وأضاف في تغريدة ثانية قائلا: "من يقتل الابرياء المدنيين العزل إرهابي".

وتابع قائلا: "الثأر يكون لمن قتل.. وليس لروح بريئة لم تقتل..".

وسُئل ساويرس عن منفذ عملية القدس، فأجاب:

ومفهوم نجيب ساويرس عن الإرهاب أثار غضبا عارما ضده، لا سيما عند مساواته بين ا"لمحتل والمدافع عن أرضه".

وأثارت تغريدة نجيب ساويرس عن عملية القدس غضبا واسعا، حيث قال مكادي: "هل من يدافع عن أرضه أصبح إرهابي بمفهومك؟؟؟؟".

وكتب حكيم: "مش هيفهم لأنه هوه ماعندش أرض ولا مبداء ولا حتى رجولة".

وكتب محمد: "هؤلاء مستوطنين في القدس الشرقية.. ليسوا مدنيين عاديين.. دول في مستوطنات بحسب القانون الدولي.. مينفعش تقوللي أصل دول مدنيين".

وغردت مليكة: "لما تكون خايف من كلمة الحق فالصمت أكرم لك".

وشهدت مدينة القدس أحداثا متسارعة خلال الساعات الـ48 الماضية، بدأت باقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، ما أسفر عن سقوط عشرة فلسطينيين.

وجاء الرد الفلسطيني سريعا، وذلك من خلال عملية القدس التي أسفرت عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين، في هجوم على كنيس يهودي مساء الجمعة.

وصباح السبت، وقعت عملية إطلاق نار جديدة في مدينة القدس، وتحديدا بلدة سلوان، ما أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين، وهما بحالة خطرة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن المصابَيْن تلقيا عدة أعيرة نارية في الجزء العلوي من أجسادهما، ونقلا إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى.

#نجيب ساوريس

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