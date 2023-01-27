جدل بشأن توقيت استجابة الشرطة الإسرائيلية خلال علمية القدس

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة جوزاليم بوست الإسرائيلية إن الشرطة تأخرت في الاستجابة والوصول إلى موقع العملية في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان في الكنيس الذي وقعت العملية في محيطه، أن الشرطة الإسرائيلية لم تصل إلى مكان الحادث إلا بعد 20 دقيقة تقريبا.

وأوضح الشاهد أن الشرطة لم تصدق المتصلين واعتقدوا أن الضوضاء جاءت من طلقات في الهواء من أحياء قريبة من القدس المحتلة.

كما تأخر نقل بعض جثث القتلى من مسرح الهجوم.

لكن متحدثا باسم الشرطة الاسرائيلية قال إن القوات تحركت خلال خمس دقائق من تلقي أول بلاغ بشأن الحادث.