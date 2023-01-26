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وزارة الأوقاف تعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج بمحافظات غزة

الخميس 26 يناير 2023 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الأوقاف تعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج بمحافظات غزة



رام الله/ سما/

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، عن فتح باب التسجيل لموسم الحج لهذا العام 2023، لقطاع غزة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

ودعا البكري في بيان صحفي الخميس، المواطنين الراغبين في التسجيل للتوجه لشركات ومكاتب الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة من الوزارة في مناطق سكناهم، والتي يرغب المواطن السفر من خلالها مصطحبين صورة عن بطاقة الهوية الرقم الوطني مثبت بها عنوان السكن.

وأكد أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء محمد اشتيه، بادرت الوزارة بالعمل المبكر بموسم الحج لتحقيق الخدمات للحجاج، والمحافظة على الإنجازات التي حققتها في المواسم السابقة.

وأشار إلى أن لجنة الحج والعمرة بالوزارة بالمحافظات الجنوبية وضعت بعض الشروط والتعليمات للتسجيل من أهمها ألا يكون سبق للراغب في التسجيل الحج في أعوام سابقة.

وأعلن أن اللجنة أعدت نظاماً جديداً هذا العام، يهدف إلى منح فرص أكبر لكبار السن والمرضى بإعطائهم نقاط عند التسجيل، وكذلك للمسجلين كل عام ليستفيدوا من عدد السنوات التي سجلوها.

وذكر أن القرعة ستكون حسب المناطق المحلية، وعدد سكانها حسب آخر تحديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

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