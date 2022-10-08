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استشهاد لاعب منتخب فلسطين في "مجزرة" جنين

الخميس 26 يناير 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد لاعب منتخب فلسطين في "مجزرة" جنين



جنين / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الخميس، استشهاد الشاب عز الدين صلاحات لاعب نادي اتحاد الشرطة، خلال الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية

وأكدت وزارة الصحة استشاد الشاب صلاحات (26 عاما)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات التي اندلعت في مخيم جنين خلال ساعات الصباح الباكر، فيما ذكرت الصحة أن الاحتلال منع الطواقم الطبية من الوصول للشهيد صلاحات قبل ارتقائه.

وكان الشهيد صلاحات قد مثّل المنتخب الوطني الأولمبي، واللعب مع ناديي جنين واتحاد الشرطة في الدوري المحلي، إضافة إلى أنه نجل الرياضي المعروف ياسين صلاحات الذي يشغل منصب مقيم حكام في اتحاد كرة القدم.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد شهداء مخبم جنين إلى 9 بينهم سيدة ولاعب كرة قدم، إلى جانب العشرات من الإصابات.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أعدم لاعب كرة القدم في نادي ثقافي طولكرم، أحمد دراغمة في ديسمبر من العام الماضي.

#الاحتلال #جنين #شهيد #الرياضة #نادي اتحاد الشرطة #اتحاد الشرطة #عز الدين صلاحات

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