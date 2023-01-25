اتحاد العاملين العرب بالضفة الغربية يقرر فتح مقر رئاسة الاونروا بالشيخ جراح بالقدس المحتلة ..

القدس المحتلة/ سما/

أعلن اتحاد الموظفين العرب في الضفة الغربية عن تعليق كافة الفعاليات في مدينة القدس المحتلة وفتح المقر تماما أمام العاملين.



وقال الاتحاد في بيان له مساء اليوم انه "بناء على اللقاءات والاتصالات التي جرت مع القيادة السياسية بكافة مكوناتها والمتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين والحكومة الفلسطينية والمكتب التنفيذي واللجان الشعبية، واستجابة من قيادة اتحاد العاملين في الوكالة وكمبادرة حسن نية منهم، تقرر تعليق الفعاليات المعلنة من قبل الاتحاد في مدينة القدس بمقرها العام".



ووضاف بيان الاتحاد ان القرار يهدف " لفتح المجال امام تدخل جميع الحريصين وصولا لحل كافة المطالب المعلنة من قبل الاتحاد من خلال الحوار، بما يضمن الوصول إلى حلول مرضية للقضايا الخلافية بالمسح والعلاوة الخاصة بالموظفين باقليم الضفة الغربية".

