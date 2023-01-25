فيديو.. فتاة لسانها ليس طويلاً فحسب.. بل ربما الأطول في العالم!

وكالات / سما /

عادة ما نطلق وصف "هذا الشخص لسانه طويل" على أي شخص يتطاول على الآخرين بألفاظ غير لائقة. لكن ماذا لو أن الشخص "لسانه طويل" بالفعل؟! وليس فقط "لسان طويل".. بل "الأطول في العالم"!

فهل سمعت من قبل عن فتاة تستطيع لمس عينها بلسانها؟! هي فعلا قصة غريبة لفتاة أميركية من ميتشيغان تدعى أدريان لويس، صاحبة واحد من أطول الألسنة في العالم.

ويبدو أن الأمر وراثيا في عائلتها، فقد كان عدد من أفراد عائلة والدة أدريان لهم ألسنة طويلة للغاية أيضًا، وهو ما عقّبت عليه أدريان بالقول: "أشعر وكأنني قد ورثتها، وبت الطفلة الغريبة التي عليها دائمًا إخراج لسانها".

وتقول والدتها، التي تمتلك لسانا طويلا أيضا، إن "جدها الأكبر كان لسانه طويلًا جدًا ولسان جدتها لوالدتها أيضا كان طويلا جدًا".

ولسنوات طويلة، ظلت أدريان لويس، تعتقد أنها تمتلك أطول لسان في العالم، بالرغم من أنها ليست صاحبة أطول لسان في التاريخ. وبدأت أدريان تدريجيا تعتاد على الأمر، ومؤخراً بدأت في توظيفه.

اليوم تمتلك لويس قناتها الخاصة على "يوتيوب"، بالإضافة إلى مجموعة من الحسابات الأخرى على "تويتر" و"إنستغرام" و"فيسبوك"، حيث تجيب من خلال هذه الحسابات على أسئلة حول لسانها، كما تعرض بعض الحيل الطريفة.

وتأمل أدريان في أن يتم إدراجها كصاحبة أطول لسان في العالم في موسوعة "غينيس"، فهي لم يتم قياس لسانها من قبل الموسوعة المخصصة في الأرقام القياسية بعد. وحتى الآن لا يزال رقم موسوعة "غينيس" لأطول لسان في العالم هو بقياس 3.98 بوصة (أي أكثر من 9.9 سنتيمتر)، وفقًا للموسوعة نفسها. فهل تحقق أدريان حلمها وتصبح صاحبة "أطول لسان بالعالم"؟