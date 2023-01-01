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الاحتلال يؤجل هدم منزل الشهيد عدي التميمي لهذا السبب..

الثلاثاء 24 يناير 2023 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يؤجل هدم منزل الشهيد عدي التميمي لهذا السبب..



القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، انه تم تأجيل هدم منزل الشهيد عدي التميمي منفذ عمليتي حاجز شعفاط، و "معاليه أدوميم"، بأمر سياسي رفيع المستوى.

وبحسب المراسل العسكري لمجلة مكور ريشون العبرية نعوم أمير فان السبب هو لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع ملك الأردن عبد الله الثاني.

وأوضح :"ان عملية الهدم كانت ستجري اليوم بحضور ما يسمى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير،لكنه صدرت تعليمات عليا بتأجيل القرار خشيةً من التصعيد في وقت سفر نتنياهو إلى الأردن.

وأشار المراسل إلى أن مكتب نتنياهو رفض التعليق، فيما نفى مكتب بن غفير ذلك.

#عدي التميمي

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