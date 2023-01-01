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حزب الله يقيم أبراج مراقبة تتجاوز الجدار الإسرائيلي على الحدود

الثلاثاء 24 يناير 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يقيم أبراج مراقبة تتجاوز الجدار الإسرائيلي على الحدود



القدس المحتلة / سما /

 أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن "حزب الله" اللبناني أقام أبراج مراقبة عالية جديدة على الحدود الشمالية، بينما عزز جيش الاحتلال بناء جدار دفاعي.

وقال سكان مستوطنة "شتولا" الواقعة في الجليل الغربي، لموقع Ynet والقناة 12، إن "أحد هذه الأبراج يبلغ ارتفاعه 18 مترا، وهو يقع على بعد بضع عشرات من الأمتار من الحدود، وتم تشييده خلال الشهر الماضي، بينما الجيش الإسرائيلي كان يعمل على بناء جدار خرساني يبلغ ارتفاع 9 أمتار".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جيش الاحتلال بدأ العام الماضي مشروعا لـ "تحصين الخط الحدود البالغ طوله 140 كيلومترا بين روش هانكارا وجبل دوف (جبل الروس)"، مشيرة إلى أنه "فيما يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء جدار، يقوم حزب الله ببناء برج مراقبة، خلافا لقرار الأمم المتحدة 1701 في نهاية حرب لبنان الثانية، والذي نص على منعه من العمل في منطقة السياج الحدودي".

وأشارت إلى أنه "كان من الممكن سماع ضوضاء المطارق والصيحات التي أطلقها رجال حزب الله الأربعة، على بعد أمتار من الحدود في جميع أنحاء المستوطنة يوم أمس"، لافتة إلى أن عناصر "حزب الله" عملوا على وضع سقف أعلى البرج على ارتفاع حوالي 18 مترا، وتوقفوا كل بضع دقائق لقضاء استراحة وشرب القهوة".



وقالت إنه "على بعد أمتار قليلة منهم، على الجانب الإسرائيلي، قامت شاحنات ثقيلة بتفريغ المزيد من الأعمدة الخرسانية، والتي ستغطي خط الرؤية وتحل محل السياج القديم".

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