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عضو كونغرس يحذر: حكومة نتنياهو تعرض الدعم الأمريكي لإسرائيل للخطر

الثلاثاء 24 يناير 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كونغرس يحذر: حكومة نتنياهو تعرض الدعم الأمريكي لإسرائيل للخطر



القدس المحتلة / سما /

 حذر عضو الكونجرس براد شيرمان من تضرر الدعم الأمريكي لإسرائيل على خلفية تصرفات حكومة نتنياهو بشأن مخطط إضعاف الجهاز القضائي .

ويعتبر شيرمان حسب هآرتس من أبرز مؤيدي إسرائيل في الحزب الديمقراطي. وكان شريكًا في عشرات القوانين الداعمة لإسرائيل وفي عام 2015 عارض الاتفاق النووي مع إيران.

وفي حديث له مع "هآرتس" نهاية الأسبوع ، أعرب شيرمان عن قلقه العميق من تصرفات حكومة نتنياهو ، التي يقول إنها تعرض الدعم الأمريكي لإسرائيل للخطر.

وحذر من أن خطة نتنياهو - ليفين وإضافة اليمين المتطرف للحكومة وتغيير الموقف تجاه الفلسطينيين يمكن أن تضر بالمصالح الإسرائيلية. وقال لصحيفة "هآرتس" إن "إسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة في المحفل الدولي.

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